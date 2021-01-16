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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مستشفى مطروح العام: استعادة الدورة الدموية واسترجاع نبض القدم لمريض

السبت 16/يناير/2021 - 01:16 م
اطباء مستشفى مطروح
اطباء مستشفى مطروح
ياسمين شعيب
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استقبلت مستشفى مطروح العام، مريضا يعاني من قصور حرج بالدورة الدموية بالشريان المغذي للطرف السفلي الأيمن وغرغرينا بالأصبع الكبير للقدم الأيمن، حيث تم على الفور إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لإجراء عملية جراحية بالإضافة إلى عمل وصلة شريانية صناعية من مادة PTFE مدعمة بحلقات بين الشريان الفخذي الرئيسي والشريان المقبضي الأيمن.

واستغرقت تلعملية الجراحية 4 ساعات، حيث تم استعادة الدورة الدموية واسترجاع نبض القدم بالإضافة إلى بتر للأصبع الكبير للقدم اليمنى، وتم حجز المريض بوحدة العناية المركزة الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج والحالة العامة للمريض بعد الجراحة جيدة وفي تحسن تام ويتماثل للشفاء.

وأكدت إدارة مستشفى مطروح العام خلال بيان إعلامي على أن جميع العمليات تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات، مشيرا إلى أن جميع الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدي على أكمل وجه دون تأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى.

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