أحدث ظهور لـ عبير صبري على «إنستجرام»

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت صبري على الصورة قائلة: "بونجور يا حلوين".كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.