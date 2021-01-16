تحقيق عاجل بجنوب الوادي لسرقة ختم النسر

فتحت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، اليوم السبت، تحقيقًا عاجلًا في أزمة سرقة ختم النسر من كلية التمريض، والتي أدت إلى تحرير إدارة الجامعة محضرًا رسميًا بسبب واقعة السرقة.وكانت جامعة جنوب الوادي في قنا، حررت بلاغا بسرقة "خاتم النسر"، من كلية التمريض، كما اتهم الموظف المسئول عن الختم 7 طلاب بسرقته.التفاصيل بدأت بتلقي اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد بسرقة خاتم شعار الجمهورية من داخل كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، كما اتهم الموظف 7 من الطلاب بسرقته.أفادت تحريات المباحث، أنه حدثت مشادات بين الموظف المسئول عن الختم وبعض الطلاب، قام على إثرها الموظف بالتوقف عن العمل وعدم ختم أوراقهم فازدادت المشادات بينهم، بعدها بأيام اكتشف الموظف ضياع الختم.