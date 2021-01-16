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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار متابعة تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لحالات العزل المنزلي بالغربية

السبت 16/يناير/2021 - 01:15 م
متابعة حالات العزل
متابعة حالات العزل المنزلي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية على استمرار متابعة حالات العزل المنزلي والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الاكسچين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف أنه فيما يخص مواعيد الزيارات المنزلية، فإنها تعمل يوميًا خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرا، مشيرا إلى أنه يتم عمل زيارتين خلال الأسبوع الأول للإصابة ثم زيارة أسبوعية حتى التعافي، على أن تكون الزيارة الثانية بعد مرور 3 أيام من الزيارة الأولى.

وأكد أن المبادرة تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي الذي تم تشخيصهم بالمستشفيات، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويتم تسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات الخاصة بالترصد في كافة المستشفيات من خلال التابلت المتصل بالانترنت لتسجيل الزيارات لكل فريق طبي وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي.

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