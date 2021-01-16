مستشفى العريش العام.. نقلة في تقديم الخدمة الطبية لأهالي شمال سيناء

أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أن المستشفى تقدم خدمات طبية متميزة، كما ضمت العديد من الأقسام الجديدة، حيث تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة على المستوى الصحي، ويعد رفع المستوى الصحي بالمحافظة من أحد الركائز المهمة التي اعتمدت عليها الدولة من أجل توفير رعاية طبية متميزة لكافة مواطني المحافظة.وقال مدير مستشفى العريش - في تصريحات صحفية اليوم السبت - إن المستشفى أصبحت تقدم خدمات الرنين المغناطيسي وعمليات القسطرة القلبية، مشيرا إلى أنه تم إجراء 750 عملية قسطرة قلبية، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء ضمن البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة وجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، أسهموا بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة الطبية لأهالي شمال سيناء، وأن هدف الجميع هو توفير خدمة متكاملة وعاجلة ومتطورة للمواطنين.وأضاف أن المستشفى أصبح يجرى بها عمليات المخ والأعصاب والأوعية وغيرها من العمليات الدقيقة إلى جانب التخصصات الأخرى مثل الحضانات والكلى الصناعية، مشددا على أن مستشفى العريش العام تحولت إلى صرح طبي ضخم في شمال سيناء تخدم أهالى شمال سيناء.وأوضح أن خطة التطوير بالمستشفى بدأت بتطوير أقسام الاستقبال، والنساء والتوليد، والجراحات التكميلية، فضلا عن إنشاء مبنى خاص للكلى الصناعي، لافتا إلى أن نسبة إقبال المواطنين على المستشفى أصبحت كبيرة، خاصة في ظل الخدمة الطبية المتميزة التي تقدمها من فحوصات وأشعة والجراحات الدقيقة.وحول مواجهة فيروس كورونا، أكد الدكتور أحمد منصور أنه تم تخصيص أماكن للعزل بقوة 37 غرفة منفضلة إلى جانب 19 سرير عناية مركزة، مشيرا إلى أن كافة الأدوية متوفرة والبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفر.من جانبه أكد إسلام سعد أحد العاملين في مكتب قطع التذاكر للمواطنين، أن تذكرة الدخول إلى المستشفى لتلقى العلاج تمنح إلى المواطنين مجانا، مشيرا إلى أن المريض يذهب بتلك التذكرة إلى قسم الاستقبال لتحويله على الأقسام التي ستعالج حالته المرضية.وتابع أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة للمرضى، وتسهيل الإجراءات عليهم، مشيرا إلى أن المستشفى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة بعد الثقة التي حصلت عليها لدى الجميع.من جهته أكد الدكتور محمد سليمان طبيب جراحة عامة، أنه من الإسكندرية وجاء للعمل في شمال سيناء منذ عام ونصف العام، موضحا أنه جاء للعمل بالمستشفى بناء على رغبته الشخصية.وأضاف أنه تخرج من كلية الطب دفعة 2017، وأصر على العمل بمستشفى لتلقي المزيد من الخبرة والتطور، مشيرا إلى أن تعلم الكثير داخل المستشفى، وأن المستشفى يضم العديد من الأجهزة المتطورة والحديثة، التي تقدم الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين.وأشار إلى أن الجميع داخل المستشفى يتعاونون من أجل تقديم خدمة جيدة لأهالي شمال سيناء، داعيا الشباب إلى القدوم والعمل بالمستشفى حيث أنه فرصة جيدة للعمل واكتساب المهارات أسرع من أي مكان أخر.وقال محمد نصر إخصائي تمريض، إن طقم التمريض بالمستشفى يعمل بشكل متكامل لمساعدة جميع المرضى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين ورعايتهم تعد أولوية بالنسبة لكافة أطقم التمريض داخل المستشفى.وأضاف أن الجميع لا يتهاون لحظة في القيام بدوره، مشيرا إلى أن خدمة المرضى وسام كبير، وأنه يشعر بالسعادة عندما يرى الفرحة على وجوه المرضى بعد شفاؤهم.وشهدت مستشفى العريش العام أكبر مشروع تطوير من نوعه، حيث تم تطوير المبنى الرئيسي، وإنشاء قسم استقبال مطور بالدور الأول، والرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب، والدور الثاني قسم النساء والولادة، وعلاج الحروق.وإنشاء مبنى متكامل كوحدة للغسيل الكلوي، ومبنى خدمات إدارية، ملحق به وحدة تعقيم ومغسلة ومطبخ، وكافتيريا، كما تم العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الحضانات، والتجهيز لإنشاء قسم خاص بجراحات القلب المفتوح، وعناية القلب، كما تم استخدام مستشفى العريش كمقر مستشفى جامعي لصالح كلية الطب بجامعة العريش لحين انتهاء إنشاء مستشفى العريش الجامعي، حيث أن المستشفى تابع لوزارة الصحة وما سيتم هو تدريب لطلبة كلية الطب بجامعة العريش.