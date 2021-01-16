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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحباط تهريب هواتف محمول بحوزة راكب بمطار القاهرة

السبت 16/يناير/2021 - 01:09 م
تهريب هواتف محمول
تهريب هواتف محمول
محمود السعدى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك من ضبط رابع محاولة للتهريب والغش في آن واحد خلال أيام قليلة لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ركاب خطوط طيران الإمارات القادمة من دبى اشتبه عبد الرحمن الحسن عباس رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود علب لعدد من الهواتف المحمولة.

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد 12 علبة مغلقة بتغليف المصنع وسط الملابس، طلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته على سداد الرسوم والضرائب الجمركية ولكن تلاحظ لمأمور الجمرك اختلاف الوزن عن المألوف.

وبوضع العلب على جهاز الفحص بالأشعة تبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخل أي علبه رغم الغلق المحكم.

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك مدير الجمرك تكليف كل من مأمور الجمرك ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود التليفونات مخبأة أسفل ملابس الراكب التي يرتديها وعددها 12 تليفون محمول.

بالعرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذي أمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021 ضد الراكب الذي كان يسعى مثل الحالات السابقة لحجز العلب فارغة ثم العودة للمطالبة بالتليفونات عند إنهاء الإجراءات الجمركية فيما بعد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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