بدء التسجيل إلكترونيا للانتخابات العامة في فلسطين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم السبت، عن بدء التسجيل إلكترونيا للانتخابات العامة التي ستجري لأول مرة من 15 عاما ابتداء من مايو المقبل.ودعا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، الفصائل والمواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي تعهد أن تجري بكل شفافية ونزاهة.وأعلن ناصر عن الجدول الزمني للانتخابات العامة 2021، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح يوم 10 فبراير المقبل لمدة أربعة أيام.وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني لتحديث السجل الانتخابي انطلق من اليوم، وأن عملية التسجيل للانتخابات الشهر المقبل داخل المراكز ستكون للانتخابات التشريعية والرئاسية.وأوضح أن آخر موعد للتسجيل للانتخابات سيكون في 14 فبراير والذي يعد شرطا أساسيا للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشح أو كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.وأضاف أن النظام الانتخابي وفقا لقرار بقانون عام 2007 وتعديلاته هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة.وذكر ناصر أن الانتخابات التشريعية ستكون متاحة للقوائم وليس للأفراد على أن تتشكل كل قائمة من 16 فردا على الأقل، فيما سيحكم القانون حق الجميع بالترشح.وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي خلال أسبوع في مصر للاتفاق على آليات إجراء الانتخابات العامة.وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الجمعة مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحريرالفلسطينية.وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.