التحفظ على 60 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بالبحيرة

شنت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس محمد الزواوي ومن خلال قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بالمديرية وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفرت الحملات على ضبط 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود محلين بدون تراخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجلة وعددهم 60 عبوه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.ومن الجدير بالذكر انه تم المرور خلال الشهر الجاري على 216 مصنعا ومخزنا ومنشأة ومحلا، وتلاحظ وجود 127 مرخصا و64 بدون ترخيص و25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على 274 عبوة.يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والإشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين.