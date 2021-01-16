محافظ أسوان: 11 مستشفى جاهزة لاستقبال حالات كورونا

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جاهزية 11 مستشفى بإجمالي 304 سراير موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مختلف حالات الفرز والاشتباه والعزل الطبي لمصابي فيروس كورونا المستجد، مع متابعة حالات العزل المنزلي بواسطة فرق الطب الوقائي والتي تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنبًا إلى جنب مع الجهود المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك فى مواجهة الأزمات والجوائح.وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، حيث سيتم تطبيق الغرامات بكل حزم، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة قيام أي شخص بتصوير المرضى في أسرة المستشفيات، كون ذلك يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وحتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية العلاجية وخاصة أن صحة المواطن تأتي فوق أي اعتبارات.