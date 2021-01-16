«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان "تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن تلقي المحاضرة الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: