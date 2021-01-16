حي غرب مدينة نصر يراجع المنشأت التي تحوي مواد خطرة

شن حي غرب مدينة نصر حملة مكبرة بناء على قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رقم ٦٢٥٤ بشأن المرور على المنشآت التى تحوي أنشطة باستخدم مواد خطرة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة المرافق والأمن الصناعى ومباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، وذلك بنطاق عزبة العرب.وقامت الأجهزه التنفيذية بالحي بوقف أعمال حفر بأساسات محل بدون ترخيص بلوك ٥٣ مدخل ٢ شقة ١ بشارع الخليفة الظافر الحي السابع.كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتوجيهات رئيس الحي بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لغلق الورش المخالفة بشارع صادق جوهر.جائت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة تراخيص البناء وإيقاف الأبنية المخالفة دون الرجوع له والتعامل الفوري مع البناء في المهد قبل استفحال المخالفة.