النقض تؤيد المشدد والمراقبة لـ 23 من عناصر الإخوان بدمياط

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 23 متهما من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بدمياط، وأيدت حكم المشدد 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة بينما ألغت الغرامة الصادرة بحق المتهمين.وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول وتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها ورفض الطعن.وكانت قد قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهم بينهم قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهما ووضعهم تحت المراققة مدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة وبصدور ذلك الحكم تم الطعن علي تلك الأحكام أمام محكمة النقض فاصدرت قرارها السابق.ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق والتحريض على مؤسسات الدولة وحيازة مواد مفرقعة وحيازة لافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.