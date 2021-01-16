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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عرض «آباء تحت الإنشاء» على إحدى المنصات الإلكترونية

السبت 16/يناير/2021 - 01:02 م
عبد الرحيم أحمد
عبد الرحيم أحمد
دعاء عبد المقصود
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يستعد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم أحمد لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "آباء تحت الإنشاء" خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج اللبناني وسام طانيوس.

مسلسل "آباء تحت الإنشاء" يتكون من 10 حلقات ويروي قصة شاب يعاني من معاملة والده له رغم ثراءه إلا أنه يفتقد معه الكثير من مشاعر الأبوة الأمر الذي دفعه لتأسيس مركز إعادة تأهيل نفسي وسلوكي للآباء، لينشأ صراعا مع والده الذي يعارض الفكرة وستكشف الأحداث مصير المركز الجديد.

"آباء تحت الإنشاء" بطولة مجموعة من الفنانين الشباب إلى جانب الفنان القدير رفيق علي أحمد، تأليف عبد الرحيم أحمد، وإخراج وسام طانيوس.

من جهة أخرى، يستعد عبد الرحيم أحمد لبدء تصوير مسلسله "طفل المستقبل" خلال الفترة المقبلة وهو من إنتاج شركة "إن تي سي" للإنتاج وفي مرحلة اختيار فريق العمل وترشيح أبطاله.

وانتهى عبد الرحيم أحمد مؤخرا أيضا من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"، ويتميز العمل بطابع خليجي ونكهة مصرية من وجهة نظر شبابية، ويضم عدد من الفنانين والوجوه الشابة، وتدور أحداثه "حول الشاب الموهوب "رنان".

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