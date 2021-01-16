رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار سوهاج يضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى

السبت 16/يناير/2021 - 01:02 م
مطار سوهاج
مطار سوهاج
محمود السعدى
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، من ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب "م. ع. ع" مصرى الجنسية.

وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY مأمورى الفحص بالأشعة أحمد جمال وعمرو هاشم تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمد أسامة وأبوزيد خلف رؤساء قسم تفتيش الركاب بحضور محمود ابوالمواهب وعصام محمد أحمد بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحى مخبأة داخل داخل أوانى مطبخية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021، وحرر المحضر أحمد على.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها