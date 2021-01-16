مطار سوهاج يضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، من ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب "م. ع. ع" مصرى الجنسية.وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY مأمورى الفحص بالأشعة أحمد جمال وعمرو هاشم تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمد أسامة وأبوزيد خلف رؤساء قسم تفتيش الركاب بحضور محمود ابوالمواهب وعصام محمد أحمد بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحى مخبأة داخل داخل أوانى مطبخية.وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021، وحرر المحضر أحمد على.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.