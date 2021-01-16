تمهيدًا لافتتاحها.. طفرة إنشاية في جامعة أسوان

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة استقبلت الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، لتفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التي تتم على قدم وساق بالحرم الجامعي بصحاري على مساحة 400 فدان منها المبنى الإداري الجديد وأستاد الجامعة ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبي وملاعب الكرة الشاطئية، أيضًا تطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة للسيارات الجامعة والمسرح الصيفي والشتوي وأعمال البنية التحتية وإعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري.كما زار إسماعيل لمشروعات القومية الحرم الجامعي الجديد بمدينة أسوان الجديدة للمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والقومية التي تتم على قدم وساق بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي تضم 9 مباني على مساحة 98.5 فدان، وتضم مباني كليات الآداب، الحقوق، دار العلوم، التمريض، الطب، السياحة والفنادق، اللغات والترجمة، الآثار، التجارة، والمنشآت الطبية الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة بأسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها.وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى أن الزيارة شملت تفقد التطوير الشامل بالمستشفي الجامعي بأسوان بإضافة حوالي 300 سرير بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، وتم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق، تضم المستشفى 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي.وتابع أنه تفقد أيضا مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، التي تتكون مستشفى الاستقبال والطوارئ من بدروم من 4 طوابق، ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية، ستضم 150 سريرا آخرا بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، وتستقبل أكثر من 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميا، وإجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهريًا، وتصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سريرا وسيتم إضافة 75% من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.وشملت الزيارة تفقد القسم الجديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية.