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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية الأردن: العلاقات مع السعودية تاريخية

السبت 16/يناير/2021 - 01:50 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
نيفين أشرف
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية تاريخية واستراتيجية، مثمنًا دعم الرياض المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن أمن السعودية من أمن الأردن، مضيفًا: "تجمعنا مع السعودية الكثير من المصالح المشتركة".

وأدان وزير الخارجية الأردني، محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، معربًا عن رفض بلاده للتدخلات الإيرانية في المنطقة، كما أعرب عن تطلعه لعمل عربي مشترك أكثر تفاعلًا وتنسيقًا.

وصرح "الصفدي": "متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد "الصفدي"، أن السعودية والأردن متمسكان بضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67، وشدد قائلًا: "موقفنا موحد من القضية الفلسطينية".

وأضاف: "السلام خيار استراتيجي عربي ونتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة"، داعيًا إلى ضرورة تنسيق المواقف العربية، خاصة في ظل وصول إدارة أميركية جديدة.

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