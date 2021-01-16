موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية
السبت 16/يناير/2021 - 02:01 م
هبه محمدطباعة
موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية، أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد نتيجة الشهادة السودانية في العام الجديد 2021، حيث أكدت على ظهور نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2019 - 2020، في يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، حيث يزداد البحث الآن عن متى إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020، وعن رابط الاستعلام نتيجة الشهادة السودانية، من خلال رقم جلوس الطالب والرقم الوطني.
ولكن من المحتمل تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية، بسبب الظروف التي تمر بها دولة السودان، حيث أعلنت بعض المصادر أن قضية المناهج قد تتسبب في تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، وكذلك وردت تقارير عن إحتمالية إستقالة وزير التربية والتعليم السوداني، الذي قرر بأنه في حالة تدخل الحكومة السودانية بأعماله سوف يتقدم بإستقالته، ووردت التقارير بأن قضية المناهج الدراسية وتأخر الوزير قد يكون سبب في تأخير الإعلان عن نتائج السودان.
ويعرض «الدستور» لطلاب الثانوية السودانية وأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم السوداني.
ولكن من المحتمل تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية، بسبب الظروف التي تمر بها دولة السودان، حيث أعلنت بعض المصادر أن قضية المناهج قد تتسبب في تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، وكذلك وردت تقارير عن إحتمالية إستقالة وزير التربية والتعليم السوداني، الذي قرر بأنه في حالة تدخل الحكومة السودانية بأعماله سوف يتقدم بإستقالته، ووردت التقارير بأن قضية المناهج الدراسية وتأخر الوزير قد يكون سبب في تأخير الإعلان عن نتائج السودان.
ويعرض «الدستور» لطلاب الثانوية السودانية وأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم السوداني.