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منوعات

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

السبت 16/يناير/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية، أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد نتيجة الشهادة السودانية في العام الجديد 2021، حيث أكدت على ظهور نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2019 - 2020، في يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، حيث يزداد البحث الآن عن متى إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020، وعن رابط الاستعلام نتيجة الشهادة السودانية، من خلال رقم جلوس الطالب والرقم الوطني.

ولكن من المحتمل تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية، بسبب الظروف التي تمر بها دولة السودان، حيث أعلنت بعض المصادر أن قضية المناهج قد تتسبب في تأخر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، وكذلك وردت تقارير عن إحتمالية إستقالة وزير التربية والتعليم السوداني، الذي قرر بأنه في حالة تدخل الحكومة السودانية بأعماله سوف يتقدم بإستقالته، ووردت التقارير بأن قضية المناهج الدراسية وتأخر الوزير قد يكون سبب في تأخير الإعلان عن نتائج السودان.

ويعرض «الدستور» لطلاب الثانوية السودانية وأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم السوداني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

حدد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السوداني، اليوم السبت 16-1-2021، بأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالمناهج الجديدة، قد أربك جميع حسابات وزارة التربية والتعليم، وتقرر عن ذلك استقالة مدير المركز القومي للمناهج الدكتور عمر القراي، وذلك بعد قرار رئاسة الوزراء.

غياب وزير التربية والتعليم السوداني

على الرغم من تهديده بتقديم استقالته، إلا أنه متواجد ببيته الآن، منتظر قرار رئاسة الوزراء لقرارته، الخاصة بعدم التدخل في شئون التعليم، والعمل بالمناهج المتفق عليها بالفترة الأخيرة، وحتى الآن تشير الأنباء لتواجد وزير التربية والتعليم السوداني ببيته ولا يمارس مهام وظيفته.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة السودانية

وفرت وزارة التربية والتعليم السوداني، رابط الاستعلام نتيجة الشهادة السودانية، خوفًا على صحة الشعب السوداني وتقديم كافة الخدمات لأولياء الأمور وطلاب الثانوية السودانية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو كالتالي: (من هنا).

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