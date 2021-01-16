«اقتصاديا وبيئيا».. هدف إحلال وتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بمصر

«بداية الاستخدام»

«مزايا استخدام الغاز الطبيعي بيئيًا للسيارات والمركبات»

«مميزات التحويل»

«العائد الاقتصادي»

تولي الدولة المصرية اهتمامًا واسعًا بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للطاقة في مصر والتي أسهمت في حدوث تطور سريع في صناعة البترول والغاز الطبيعي المصرية، مما أدى إلى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول إلى التصدير بفضل تطور هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف.وينعكس ذلك على التوجه لاستخدام الغاز الطبيعي لما له من آثار بيئية واقتصادية هائلة تضع الحكومة المصرية نصب أعينها وذلك باهتمام وتكليف مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ووجه بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية "بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة".وقد افتتح الرئيس السيسي؛ الإثنين 4 يناير 2021 المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.بدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات منذ منتصف التسعينيات، حيث قامت وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة (غازتك - كارجاس) لإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.وبعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة البترول فى اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر وتطوير تسهيلات إنتاجها فى وقت قياسي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، جاءت فكرة التحويل خصوصا أن الآثار البيئية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات أقل تلوث فهو أقل بالثلثين من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.يعد الغاز الطبيعي للسيارات والمركبات بديلًا نظيفًا وآمنًا واقتصاديًا ومريحًا للتشغيل. كن تحويل المركبات العاملة بالبترول إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي عبر عملية تحويل لا تستغرق أكثر من 6 ساعات، ولا تتطلب أي تعديل في المحرك.وبعد اتمام عملية التحويل، تصبح قادرة على العمل وفق خيارين من الوقود بحيث يتم تخزين كل من الغاز الطبيعي المضغوط والوقود التقليدي في خزانين منفصلين.ويقدم الغاز الطبيعي للمركبات مجموعة من المميزات التي من شأنها تشجيع أصحاب المركبات لتحويل مركباتهم وهي التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي ما يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ؛ كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياة الجوفية، لذلك يعتبر الغاز الطبيعي أنظف من البنزين ويمكن أن يقلل بشكل كبير من إنتاج الغازات الضارة وهي ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، هيدروكربونات غير الميثان، وأيضا هو أخف وزثًا من الهواء وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسرب.‏حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز في العام 2018 وبالتالي تحقق فائض تم توجيهه للتصدير، ومن ثم هناك سعي لتعظيم الاستفادة من هذا المورد وتقليل الاعتماد على موارد أخرى لا نزال نستوردها، ويسهم ذلك في؛ المحافظة على العملة الأجنبية، والمساهمة في تعادل الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات.كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة، كما يسهم مساهمة جوهرية في التحول إلى مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة بما ينعكس على الاقتصاد القومي، كما يؤدي لتوفير النقد الأجنبي وترشيد النفقات ضمن جملة المزايا الاقتصادية الموازية للمزايا البيئية، لا سيما أن الغاز كوقود أرخص بأكثر من النصف من المنتجات البترولية.