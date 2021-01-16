القصير والزملوط الجديد يبحثان دفع مشروعات التنمية الزراعية بالوادي الجديد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي وايضا أخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى، حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة للمرحلة الأولى من مشروع تحديث الري حوالي 205 آلاف فدان.وبحث القصير والزملوط أيضا كيفية سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا الشأن وبمشاركة بعض المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.كما بحثا أيضا، آليات التوسع فى الاستزراع السمكى التكاملى واستثمار الأحواض والمزارع السمكية التابعة للوزارة.