إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهمين على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.