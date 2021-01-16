مطارا الغردقة وأسوان يحصلان على شهادة الاعتماد الصحي من «الأعلى للمطارات»

صرحت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن حصول مطارى الغردقة وأسوان الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات ACI وهذا في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس COVID-19 لضمان سلامة الركاب والعاملين بمطار أسوان الدولي.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور "، أن مطارى أسوان والغردقة يعدان من المطارات الأوائل الذين حصلا على هذه الشهادة من ضمن مطارات مصر، بعد مطار شرم الشيخ.وأشارت أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA يأتى تقييم لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات، تزامنًامع احتفالات أسوان بالعيد القومي لها.وكان مطار شرم الشيخ الدوليين قد حصل أيضًا على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية.