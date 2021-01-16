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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النرويج تأسف لقرار روسيا الانسحاب من اتفاقية «الأجواء المفتوحة»

السبت 16/يناير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
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أعربت النرويج عن خيبة أملها إزاء إعلان روسيا عن بدء إجراءات الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تعتزم مناقشة سبل إمكانية الحفاظ على الاتفاقية مع الدول المشاركة الأخرى.

وقالت وزيرة خارجية النرويج، إيني إيريكسين سيوريدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت: "النرويج تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات روسيا حول عزمها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.. إن الاتفاقية تسمح بإجراء رحلات مراقبة غير عسكرية وهو ما يتفق مع الشفافية في الأنشطة العسكرية وتعزيز الثقة بين الدول المشاركة".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تساهم بشكل كبيرة في تقليل المخاطر وتعزيز الأمن العام، وأن النرويج قلقة بسبب استمرار تفكك اتفاقيات الحد من التسلح.مضيفة أنه بعد إعلان روسيا عن بدء خطوات الانسحاب من الاتفاقية فإن الجانب النرويجي "يعتزم بحث مسألة إمكانية الحفاظ على هذه الاتفاقية وسبل ذلك مع الدول المشاركة الأخرى".

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الجمعة أنها بدأت عملية الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة" التي أبرمت في عام 1992، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

وتسمح اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

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