حي شرق مدينة نصر يستعد للتقلبات المناخية ويطهر بالوعات الأمطار

استعد حي شرق مدينة نصر لموجة التقلبات المناخية وهطول الامطار بالمرور على البالوعات المنتشرة بالحي في إطار الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة المرافق بشوارع الحي في مجال الصرف الصحي.وتابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهير ورفع كفاءة مطابق الصرف الصحي بشارع السد العالي تحت الضغط العالي.وتابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهير بالوعات المطر بطريق النصر من ميدان هشام بركات حتي مطلع ومنزل كوبري المشير ابوغزالة.كما تابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهير ورفع كفاءة مطابق الصرف الصحي بشارع السد العالي تحت الضغط العالي للمنطقة التاسعه والعاشرة.