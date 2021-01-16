حملة في ألمانيا تجمع توقيعات لمحاكمة أردوغان

في إطار حملة الـ "100 سبب لمحاكمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان" نظم مجلس فيان النسائي فعالية لجمع التواقيع أمام محطة القطارات الرئيسية في مدينة فوبرتال الألمانية.ونُظمت الفعالية بالتعاون مع الحركة النسائية الكردية بأوروبا في إطار حملة تهدف إلى حشد الرأي الأوروبي ضد الجرائم الممنهجة التي ترتكب في تركيا وخاصة الجرائم التي تستهدف النساء في ظل سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقالت القائمات على الحملة إنهن مستمرات حتى يتم محاكمة أردوغان عن كافة الجرائم التي ترتكب بأوامر مباشرة منه، وفقا لما نقلته وكالة شرق الفرات.يذكر أن الرقم 100 يشير إلى أسماء 100 امرأة كتعبير رمزي لعدد لا يحصى من الضحايا قتلوا خلال فترة حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية.