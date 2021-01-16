إغلاق 120 مركزا للدروس الخصوصية بالإسكندرية

واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.وأكد الدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن حملات التفتيش على مراكز الدروس الخصوصية مستمرة يوميًا بجميع الإدارات التعليمية، بنطاق المحافظة، حرصًا على الطلاب من فيروس كورونا المستجد وتطبيقًا للإجراءات الوقائية.وأضاف سعد لـ«الدستور»، أنه تم إغلاق أكثر من 120 مركزا للدروس الخصوصية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، بالتنسيق مع الأحياء المسؤول عن تشميع المراكز وتوقيع الغرامات.وأكد وكيل تعليم الإسكندرية، أن المديرية تتلقى جميع الشكاوى الخاصة بتواجد مراكز للدروس الخصوصية، أو إعادة فتح المراكز مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكز حفاظًا على سلامة الطلاب.وأكدت إدارات الغلق بأحياء الإسكندرية على أن غرامه فك التشميع وإعادة فتح المراكز مرة أخرى هي الحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 10000 جنيه، حيث تشكل الحملات من ممثل الإدارة التعليمية، وإدارة الغلق بالحي، ومندوب من قسم الشرطة التابع للحي لتنفيذ الغلق والتشميع.