استطلاع: 51% من الفرنسيين يرفضون وجود قوات بلادهم بمنطقة الساحل

كشف استطلاع رأي فرنسي أن نصف الفرنسيين يرفضون وجود قوات بلادهم المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي.وأظهر الاستطلاع الذي أجرى لصالح مجلة (لوبوان) الفرنسية الأسبوعية، ونشرت نتائجه اليوم في عددها الأسبوعى أن 51% من المشاركين في الاستطلاع لا يؤيدون التدخل العسكري الفرنسي في مالي، وأن 19% من هؤلاء لا يؤيدون مطلقا هذا التدخل.وفيما يتعلق بالإليزيه والجيوش الفرنسية، اللذين أعلنا بنهاية العام الماضي عزمهما خفض عدد القوات الفرنسية العاملة ضمن عملية "برخان" خلال العام الجاري، أوضح الاستطلاع تراجعا حادا في مؤيدي هذه العملية العسكرية خارج بلادهم.وكشف أن العملية العسكرية في الساحل حظيت بالتأييد بين صفوف تيار اليسار في فرنسا، حيث أبدى 61% من أنصار الحزب الاشتراكي تأييدهم لعمليات بلادهم العسكرية في الساحل مقارنة بـ43% من أنصار حزب "فرنسا الأبية"، و51% لأنصار حزب الخضر.وأوضحت المجلة الفرنسية أن هذا الاستطلاع أجرى على مدار يومي 5 و6 يناير الجاري عبر شبكة الإنترنت على عينة بلغت 1004 أشخاص من المواطنين الفرنسيين في الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر، مضيفة أن السؤال الذي طرح على المشاركين في الاستطلاع لم يتعلق بدولة مالي فقط التي تجري فيها عملية "برخان"، وإنما تعلق بباقي دول الساحل من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو إلى موريتانيا أيضا.