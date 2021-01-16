«فولة واتقسمت نصين».. شبيهات النجمات تثيرن الجدل

"يخلق من الشبه أربعين" أو "فولة واتقسمت نصين"، تتجسد تلك الأمثال على شبيهات بعض النجمات سواء بشكل طبيعى نتيجة للملامح المتطابقة أو محاولة الوصول لهذا الشبه بعمليات التجميل وكان آخرها ظهور شبيهة للفنانة الراحلة زبيدة ثروت.



حيث أثارت فتاة شبيهة للفنانة زبيدة ثروت، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار صور لفتاة من محافظة الشرقية تشبه الفنانة الكبيرة إلى حد كبير، وحظيت بتفاعل كبير بين النشطاء، ونرصد في هذا التقرير شبيهات الفنانات:



ليلي علوي

- شبيهة ليلي علوي

ظهرت منذ فترة شبيهة أفغانية تشبه النجمة ليلى علوى، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعى، وأبدت النجمة إعجابها بها، حيث أعادت نشر الصور عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها:"سبحان الله يخلق من الشبه أربعين".





شبيهة أيتن عامر

- شبيهة أيتن عامر

تداول رواد السوشيال ميديا صورة شبيهة الفنانة أيتن عامر، لفتاة محجبة، حيث نشرت مغردة صورة لها معلقة عليها: "حد يقنعني إن دى مش أيتن عامر"، وتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى حتى وصلت للفنانة لترد قائلة:"السنان بس مختلفة".







- شبيهة هيفاء وهبي