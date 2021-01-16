«الدفاع الأمريكية» تضم إسرائيل إلى منطقة قيادتها فى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة، عن اعتزامها ضم حليفتها إسرائيل إلى منطقة قيادتها المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في إجراء يبدو موجهًا لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران.وفي مؤشر جديد على التقارب الذي توسط فيه الرئيس دونالد ترامب بين إسرائيل ودول عربية، قال البنتاغون إن التعامل العسكري الأمريكي مع إسرائيل لن يتم بعد الآن من جانب قيادتها الأوروبية.وقالت الوزارة في بيان "نرسم الحدود بشكل أفضل لتخفيف المخاطر وحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها".وأضافت أن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب بفضل اتفاقات أبراهام، تمنح الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين في وجه تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط".ويشير البيان بذلك إلى إيران من دون ذكرها، وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية بينها السعودية، إيران التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة.وتنص اتفاقات "أبراهام" على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) التي قامت بهذه الخطوة برعاية الولايات المتحدة ممثلة بجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره.ويمكن لهذا القرار أن يسهل التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في المسائل الإقليمية، وأن تقرب المسئولين العسكريين الإسرائيليين من نظرائهم في دول الخليج.لكنه يمكن في الوقت نفسه أن يعقد تعاون "سنتكوم" مع حلفاء لإيران مثل العراق حيث ينتشر 2500 جندي أمريكي.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها إن "إسرائيل هي شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، وهذا (القرار) سيفتح فرصًا إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأمريكية، مع الحفاظ على تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائها الأوروبيين".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الجمعة خفض قواتها في كل من أفغانستان والعراق إلى 2500 عنصر، تماشيًا مع مسعى ترامب لوضع حد لـ"الحروب التي لا تنتهي".