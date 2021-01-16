إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية فى حالات كورونا وترصد 14224 إصابة جديدة

كشفت بيانات الفريق الحكومي المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا اليوم السبت، عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع رصد 14224 إصابة جديدة، مما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 896642.كما سجلت إندونيسيا 283 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 25767.وسجلت إندونيسيا أعلى عدد إصابات ووفيات ناجمة عن كورونا في جنوب شرق آسيا.