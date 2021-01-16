مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل المواطنين ومساكنهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور - لوكالة "وفا" الفلسطينية -، إن مستوطني "كرمئيل وماعون وافيجال" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا منازل المواطنين ومساكنهم، واعتدوا على رعاة الماشية والمزارعين من عائلتي الجبارين والنجار، في خربتي شعب البطم والتويميم، وشتموهم بألفاظ نابية، حيث تصدى لهم الأهالي، وأجبروهم على المغادرة.وناشد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.