رئيس المجلس الانتقالي في مالي يؤيد وجود القوات الفرنسية في بلاده

أعرب العقيد مالك دياو، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مالي، عن تأييده الرسمي الوجود العسكري الفرنسي على أراضي بلاده.وأكد مجددا دعمه ومساندة المجلس الانتقالي لكافة الشركاء العاملين إلى جانب مالي في حربها ضد الإرهاب.وتواجه عمليات "برخان"، التي تقودها فرنسا لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، انتقادات حادة، لاسيما مع استهداف مدنيين، وكان آخر هذه الحوادث مقتل أكثر من 100 مدني في إقليم موبتي في مالي قبل عدة أيام، وفي الوقت الذي رفضت فيه باريس وباماكو إجراء تحقيق بشأن هذه الحادثة الأخيرة بدأت قوة الأمم المتحدة في الساحل تحقيقها الخاص بشأن هذه الحادثة.