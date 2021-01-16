نائب محافظ القاهرة يتابع مستوى النظافة بأحياء المنطقة الشمالية

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بالمرور على المحاور المرورية والشوارع الرئيسية بنطاق احياء المنطقة الشمالية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشارع وجارى المتابعة.ووجه الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة هيئة نظافة القاهرة ورؤساء الاحياء بالحفاظ على مستوي نظافة احياء المنطقة الشمالية والتعامل الفوري مع القمامة قبل تراكمها والانتهاء الكامل منها حسب الخطة الموضوعة لاستعادة الواجهة الحضارية الأحياء.وأكد فوزي أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة الخاصة بالأحياء والتخلص الفوري منها.جاءت الاعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برفع مستوى النظافة والتعامل الفوري معها واستعادة الواجهة الحضارية للأحياء حسب خطة محافظة القاهرة التجميلية.