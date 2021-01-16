السعودية: استعادة كامل العلاقات مع قطر وفتح السفارات خلال أيام

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيتم استعادتها بشكل كامل خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان المصالحة في القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري.وقال "بن فرحان" في مؤتمر صحفي اليوم، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام"، مضيفًا: "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الجاري، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.