الوادي الجديد دشن مبادرة «رايز العالمي» لاكتشاف المواهب الشابة

دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مبادرة "رايز العالمي" تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهي برنامج عالمي للمواهب الشابة بهدف اكتشاف وتنمية جيل من الشباب الاستثنائي المتميز.وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن المبادرة ستكون تحت رعاية المؤسسات العالمية المنظمة للبرنامج "مؤسسة أمديست، رونس تراست، شميدت فيوتشر"، وتهدف المبادرة بناء مجتمع عالمي من القادة الصاعدين وإقامة روابط وصلات بين الجميع وأقرانهم في جميع أنحاء العالم وتوفير موارد التعليم الحر، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتقديم الدعم الشخصي لهم مدى الحياة، وتقديم العديد من المساعدات منها (المنح الدراسية، التوجيه والإرشاد، الخدمات الوظيفية، الحصول على التمويل اللازم لتطوير أفكارهم)، طالما يعملون لخدمة مجتمعاتهم وخدمة الأخريين.وأضاف النيلي، أن شروط التقدم للمبادرة أن يتراوح سن المتقدم بين 15 - 17 عاما، وأن يكن موهوبا أو متميزا أو لديه اهتمامات خاصة في أي مجال من مجالات الحياة، أن يكن لديه الرغبة في خدمة مجتمعه والأخريين، مؤكدا أن أخر ميعاد للتسجيل في المبادرة 29 يناير الجاري.وأوضح النيلي، أن التقديم في البرنامج أو المبادرة يكون عبر تطبيق "هلو ورلد رایز" على الهواتف المحمولة، وستتاح للشاب الفرصة عبر البرنامج لإظهار مؤهلاتهم ومواهبهم من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير يتحدثون فيه عن خلفيتهم واهتماماتهم وتنفيذ مشروع فردي لمدة شهرين حول موضوع يشعرون بالحماسة حياله وعرض عملهم على تطبيق "هلو ورلد"، وسيتاح لهم المشاهدة والتعليق على أعمال أقرانهم على مستوى العالم، ثم يتم تبليغ مركز المعلومات بتمام التسجيل وبيانات الطالب (الاسم - الإدارة - المدرسة - نوع المهارة - العنوان - رقم التليفون).وأشار النيلي أن المبادرة تقدم امتيازات أخرى كثيرة وعلى رأسها تعلم اللغة الإنجليزية مثل "تعلم اللغة الانجليزية عبر الانترنت - اللغة الإنجليزية للتواصل العام - اللغة الإنجليزية في كل مكان - الاستعداد للاختبارات - اللغة الإنجليزية للصغار والشباب - تدريس اللغة الإنجليزية - المحادثة - اللغة الإنجليزية لقطاعات محددة"، فضلا عن تطوير المهارات.