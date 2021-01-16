رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد دشن مبادرة «رايز العالمي» لاكتشاف المواهب الشابة

السبت 16/يناير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مبادرة "رايز العالمي" تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهي برنامج عالمي للمواهب الشابة بهدف اكتشاف وتنمية جيل من الشباب الاستثنائي المتميز.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن المبادرة ستكون تحت رعاية المؤسسات العالمية المنظمة للبرنامج "مؤسسة أمديست، رونس تراست، شميدت فيوتشر"، وتهدف المبادرة بناء مجتمع عالمي من القادة الصاعدين وإقامة روابط وصلات بين الجميع وأقرانهم في جميع أنحاء العالم وتوفير موارد التعليم الحر، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتقديم الدعم الشخصي لهم مدى الحياة، وتقديم العديد من المساعدات منها (المنح الدراسية، التوجيه والإرشاد، الخدمات الوظيفية، الحصول على التمويل اللازم لتطوير أفكارهم)، طالما يعملون لخدمة مجتمعاتهم وخدمة الأخريين.

وأضاف النيلي، أن شروط التقدم للمبادرة أن يتراوح سن المتقدم بين 15 - 17 عاما، وأن يكن موهوبا أو متميزا أو لديه اهتمامات خاصة في أي مجال من مجالات الحياة، أن يكن لديه الرغبة في خدمة مجتمعه والأخريين، مؤكدا أن أخر ميعاد للتسجيل في المبادرة 29 يناير الجاري.

وأوضح النيلي، أن التقديم في البرنامج أو المبادرة يكون عبر تطبيق "هلو ورلد رایز" على الهواتف المحمولة، وستتاح للشاب الفرصة عبر البرنامج لإظهار مؤهلاتهم ومواهبهم من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير يتحدثون فيه عن خلفيتهم واهتماماتهم وتنفيذ مشروع فردي لمدة شهرين حول موضوع يشعرون بالحماسة حياله وعرض عملهم على تطبيق "هلو ورلد"، وسيتاح لهم المشاهدة والتعليق على أعمال أقرانهم على مستوى العالم، ثم يتم تبليغ مركز المعلومات بتمام التسجيل وبيانات الطالب (الاسم - الإدارة - المدرسة - نوع المهارة - العنوان - رقم التليفون).

وأشار النيلي أن المبادرة تقدم امتيازات أخرى كثيرة وعلى رأسها تعلم اللغة الإنجليزية مثل "تعلم اللغة الانجليزية عبر الانترنت - اللغة الإنجليزية للتواصل العام - اللغة الإنجليزية في كل مكان - الاستعداد للاختبارات - اللغة الإنجليزية للصغار والشباب - تدريس اللغة الإنجليزية - المحادثة - اللغة الإنجليزية لقطاعات محددة"، فضلا عن تطوير المهارات.

موضوعات متعلقة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الاتحاد الأوروبى يعلق مساعدات لإثيوبيا

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها