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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العشائرالفلسطينية: إجراء الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام

السبت 16/يناير/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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رحبت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية إصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى خلال الصيف القادم.

وأكد المفوض العام للهيئة عاكف المصري، فى بيان وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أن إجراء الانتخابات، يعد مدخلا لانهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسى الفلسطينى على أسس ديمقراطية، تعيد للمواطن حقه والذى منع من ممارسته على مدى سنوات الانقسام.

وشدد المصري على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطينى فوق مصالح كل الفصائل والاحزاب، خاصة مع استمرار حكومة المتطرفين لدى الاحتلال نهب الارض وحصار القطاع وعملية الأسرلة والتهويد الممنهج للقدس.

وأشار المصري إلى أن العشائر في القطاع ستعمل بكامل طاقتها من اجل تحويل الانتخابات الفلسطينية الى رافعة وطنية ومجتمعية.

وأعرب المصري عن أمله أن تفرز هذه الانتخابات قيادة وطنية جديدة ملتحمة مع شعبها وقادرة على إدارة الصراع مع المحتل على طريق تحرير الأرض والانسان.

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