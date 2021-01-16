ما هو مصير مشروعات القوانين المتبقية من برلمان 2015؟

مع بداية دور الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية الجديدة، والانتهاء من انتخابات اللجان النوعية وإعلان كل لجنة عن أجندتها التشريعية التي ستعمل عليها، ما زال هناك سؤال يطرح نفسه وهو مصير مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها بالفعل في الدورة السابقة، ومنها ما تم الانتهاء منها بل وتم إعداد التقارير النهائية الخاصة بها.هناك عدد كبير من التشريعات التي تم حسمها داخل اللجان النوعية في الدورة السابقة، وتم إعداد تقارير لها أهمها مشروعات قوانين العمل، والإدارة المحلية، والذي تم عرضه على الجلسة العامة وعاد مرة ثانية للجنة لإجراء تعديلات حوله، وكذلك قوانين تنظيم الفتوى التي توجد بحوزة اللجنة الدينية والتي تمثل 4 تشريعات لمكافحة التطرف.وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير تلك المشروعات وحددت آليات مناقشتها من عدمه وفقا للمادة 180 التي تنص على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة".وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.فيما نصت المادة 190 على أنه تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها، كتابةً من رئيس المجلس، أحد الأعضاء، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل.