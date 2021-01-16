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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

السبت 16/يناير/2021 - 12:42 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغًا من مواطن بسرقة مبلغ مالي منه، وهاتفه المحمول أثناء عودته من عمله، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، والقاء القبض عليه وتبين أنه "مرعي.ا"، عاطل وبمواجهته اعترف بسرقة المواطنين بالإكراه وبتفتيشه عثر علي سلاح ابيض مطواه وتحرر المحضر اللازم.

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة الزيتون.

و اعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب الضغط على الكابود، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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