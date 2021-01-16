وزير الخارجية السعودي: نوظف علاقاتنا مع الأردن لدعم العمل العربي

عقد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني عقب المحادثات: "نوظف علاقاتنا مع الأردن لدعم العمل العربي المشترك"، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وأضاف "بن فرحان": "ناقشت مع نظيري الأردني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونؤكد ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".كما بحث الجانبان التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان واليمن، وصرح وزير الخارجية السعودي: "لدينا وجهات نظر مشتركة حيال ذلك".