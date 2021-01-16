قناة السويس تنفي الاستغناء عن العمالة المؤقتة أكبر من 45 عاما

كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مدير إدارة الخدمات بالهيئة بالاستغناء عن العمالة المؤقتة الخاصة بأعمال النظافة بالمستشفى، من الذين تتخطى أعمارهم 45 عامًا.وأكدت إدارة هيئة قناة السويس، عدم صحة هذه الشائعة المغرضة التي لا يستهدف مروجوها سوى النيل من استقرار وازدهار العمل بالهيئة وإشاعة أجواء من البلبلة وعدم اليقين، كما تؤكد الهيئة حرصها على مصلحة جميع فئات العاملين بها، طالما أنهم يؤدون ما يوكل إليهم من مهام بما تستوجبه من الجدية والأمانة والالتزام.وأهابت هيئة قناة السويس بالجميع استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية سواء الموقع الرسمي للهيئة أو البيانات التي يصدرها المتحدث الرسمي.