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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تحقق في مخالفات مدرسة الناصرية الثانوية

السبت 16/يناير/2021 - 12:36 م
مدرسة الناصرية الثانوية
مدرسة الناصرية الثانوية
هبه عويضه
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شكل الدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة شرق التعليمية، للتحقيق في واقعة تم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بتواجد مخالفات بمدرسة الناصرية الثانوية بنين بإدارة شرق التعليمية.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق توجهت اليوم للتحقيق فيما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث تتم التحقيقات على مدار يومين بالمدرسة مع جميع الجهات محل التحقيق.

وأشار إلى أن أحد المعلمين بالمدرسة قد ناشد محافظ الإسكندرية بوجود قمامة على أسوار المدرسة، بالإضافة إلى وجود تخزين لعدد من السبورات الإلكترونية، وواقعة اخرى، مشيرًا إلى أن التحقيق قائم وسوف يتم محاسبة المقصرين إذا ثبت صدق الشكوى.

وأكد سعد على أن المعلم لم يتوجه بالشكاوى إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة، أو مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بل ناشد محافظ الإسكندرية، لافتًا إلى أن مديرية التعليم بالإسكندرية تتحرك على الفور تجاه أي شكوى.

وكان قد نشر معلم بمدرسة الناصرية الثانوية بنين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مناشدة إلى المسؤولين ومحافظ الإسكندرية، بتراكم قمامة بمحيط المدرسة، بجانب مخالفات أخرى منها تخزين لبعض السبورات الإلكترونية بمخازن المدرسة.

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