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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصة صورة» من عزاء إحسان عبد القدوس.. «أديب نوبل» أبرز الحضور

السبت 16/يناير/2021 - 12:34 م
عزاء إحسان عبد القدوس
عزاء إحسان عبد القدوس
آلاء حسن
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بناء على وصيته؛ شيعت جنازة الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس من منزله، بشارع الجبلاية في منطقة الزمالك في 12 يناير لعام 1990، بعد أن ترك إرثا كبيرا من الأعمال وصلت لأكثر من 600 رواية وقصة، فضلا عن الأعمال التي تحولت إلى أفلام ونصوص مسرحية ومسلسلات إذاعية وتليفزيونية، وترجمة نحو 65 من رواياته إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

استقبل عزاء الأديب إحسان عبد القدوس عدد كبير من الأدباء والفنانين والصحفيين، وفي مقدمتهم الكاتب العالمي نجيب محفوظ أديب نوبل، والأديب يوسف إدريس، والكاتب أحمد بهاء الدين، والكاتب الروائي يوسف القعيد، ورصدت إحدى عدسات المصورين ذلك في صورة نادرة.

إحسان عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) كاتب وروائي مصري، أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، ويمثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة، وهو ابن السيدة روز اليوسف مؤَسِسَة مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير، أما والده فهو محمد عبد القدوس كان ممثلا ومؤلفا مصريا.

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