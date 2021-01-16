الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021



ويتم صرف هذه المعاشات خلال هذه الأيام وفي مواعيد معينة وذلك لكي يتم منع الزحام أمام ماكينات الصرافة حتى لا ينتشر فيروس كورونا في موجته الثانية بشكل أسرع.



وتمكنت النقابة من توفير المبالغ المالية لهذه المعاشات من خلال موارد النقابة وتم التنسيق مع بنك الاسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.





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يذكر أن هناك بشرى سارة للمعلمين وهي صرف زيادة تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية 6.1 مليار جنيه سنويا وتأتي هذه الزيادة في مرتبات المعلمين والمعلمات في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية لأنهم أساس المشروع القومي لتطوير التعليم ومن المقرر صرف هذه الزيادة خلال شهر يناير الجاري.



وفي إطار الأزمة الإقتصادية لفيروس كورونا تم صرف حوافز معلمين وموجهين رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي لعام 20202021 بحد أقصى 1000 جنية شهريا، عن الفترة من 1 112020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء هذا القرار طبقا لبعض الشروط أهمها أن يكون شاغلا للوظيفة بمدة، أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في الصفوف المشار إليها.

كما أعلنت النقابة عن أعداد الأعضاء المستحقين للمعاشات ويبلغ عددهم نحو 259 ألفًا و 973 عضوًا، معاش قيمته 89 مليونًا، و950 ألفًا، و658 جنيهًا، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، و741 ألفًا، و800 جنيه.وفي وقت سابق قال نقيب المعلمين خلف الزناتي نقابة المعلمين قامت بإجراء تعديلات على نص القانون رقم 79 لسنة 1969، بشأن نقابة المهن التعليمية، مما يسمح لها بزيادة الموارد المالية، الخاصة بنقابة المعلمين، صرف 4 دفعات من المعاشات للورثة.