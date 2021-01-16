«تشريعية النواب» توافق على 5 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في أول اجتماع لها في دور الانعقاد، اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 5 اتفاقيات دولية، وهي قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي.وشملت الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة، أيضا قرارا الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 3 ملايين يورو، والموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفرقيا بمصر، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة)، والاتفاقية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الأسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة.يذكر أن الاجتماع عقد بحضور هيئة مكتب اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيسا والنائب إبهاب الطماوي، وكيلا والنائب ياسر عبد الجواد وكيلا ثانيا والنائب علي بدر أمين سر.