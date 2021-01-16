بدء تصوير أول مشاهد مسلسل «خلى بالك من زيزى»

بدأت أسرة المسلسل الدرامي الجديد "خلي بالك من زيزي"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل تصوير أول مشاهده صباح اليوم في الديكور الرئيسي للعمل.ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لأمينة خليل في الدراما الرمضانية.وتواصل الكاتبة مريم نعوم كتابة باقي حلقات العمل التي انتهت من كتابة نصف حلقاته، بينما يواصل المخرج ترشيح الأبطال لإنهاء تعاقداتهم بالتزامن مع التصوير.وانضم للمسلسل عدد من النجوم على رأسهم محمد ممدوح وبيومي فؤاد وعلى قاسم وصبري فواز، ويشارك في العمل أيضًا سلوى محمد علي وصفاء الطوخي، والمسلسل تكتبه مريم نعوم وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين ومن إخراج كريم الشناوي، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح ومن المقرر عرضه على شاشة شبكة mbc في رمضان المقبل.