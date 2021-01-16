رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: كورونا خفضت أعداد المهاجرين بنحو 2 مليون حتى منتصف 2020

السبت 16/يناير/2021 - 12:30 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ا ش ا
طباعة
أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أدت إلى انخفاض أعداد المهاجرين الدوليين بما يقدر مليوني مهاجر حتى منتصف عام 2020.

وأرجع التقرير الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت هذا الانخفاض إلى إغلاق الحدود وحظر السفر في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انخفاض تقدر نسبته بـ 27% في معدل النمو المتوقع لأعداد المهاجرين.

وقالت كلير مينوزي، المعدة الرئيسية للتقرير الصادر عن شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إنه كان من المتوقع زيادة الهجرة الدولية بمقدار 7 إلى 8 ملايين نسمة ما بين منتصف عامي 2019 و2020، لكن إغلاق الحدود بين الدول وتطبيق قيود مشددة على السفر بدءًا من شهر مارس 2020 عندما اجتاح الفيروس العالم، أدى إلى توقف نمو أعداد المهاجرين لمدة أربعة أشهر، فضلا عن انخفاض في أعدادهم المتوقعة بمقدار مليونين.

وأضافت مينوزي أن ذلك يأتي بعد أن شهدت أعداد المهاجرين الدوليين نموا قويا على مدار العقدين الماضيين.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى