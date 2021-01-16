سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 55.61 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 55.61 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 55.92 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية نزل خام برنت أمس 1.32 دولار ليبلغ 55.10 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.21 دولار ليبلغ 52.36 دولار للبرميل.