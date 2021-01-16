تحرك برلماني ضد تصفية شركة الحديد والصلب

تقدم نائب حزب التجمع عاطف المغاوري، وعضو البرلمان عن محافظة الشرقية، بالقائمة الوطنية، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، للمطالبة بوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم 11 يناير الجاري، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف شركة الحديد والصلب ومبررات قرار التصفية والبدائل التي كانت مطروحة للنهوض وتطوير الشركة، واستغلال مواردها باعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.ووجه المغاوري طلبه العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصفته الوزير المختص، مؤكدا أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة وكبار المسؤولين، والتى كانت تؤكد على استمرار الشركة.وأوضح مغاوري، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور خاصة في الفصل الثالث الخاص بالمقومات الإقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية، والعمل على تنميتها واستمرارها وحقوق العمال في إدارتها.وأكد نائب حزب التجمع، أن بحوزته معلومات ووثائق تؤكد على أنه كان من الممكن اتباع إجراءات النهوض وإستخدام مقومات الشركة،من أجل الإصلاح والتطوير، والذى من شأنه انتشال الشركة من عثرتها والحفاظ عليها،وكان قد جرى اتخاذ خطوات جادة في طريق إصلاح تلك الشركة التي تمثل ركيزة أساسية في برنامج النهوض الإقتصادي لمصر 2030، ما يؤكد أن قرار التصفية انتكاسة متعمدة تسببت في صدمة للرأي العام، والقضاء على شركة عملاقة كان لها دور كبير في إقامة المشروعات الكبيرة كالسد العالي، وخدمة الوطن وقت الحروب.