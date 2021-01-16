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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير شبكات توزيع الكهرباء في أبوزنيمة بـ 5 ملايين جنيه

السبت 16/يناير/2021 - 12:26 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة،
مصطفى دياب
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى تطوير شبكات توزيع التيار الكهربائي بمدن المحافظة، نظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ لاستمرار عمليات التنمية الشاملة على أرض جنوب سيناء، من خلال توفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جاري تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمدينة أبوزنيمة، والقرى والوديان التابعة للمدينة كمرحلة أولى بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة أنه جري توفير كشك توزيع كهربائي ومحول كهربائي لتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة، وجاري إنارة طريق مدخل المدينة بطول 9 كيلومترات، بداية من المدينة حتى منطقة الكيلو 9.

وأشار رئيس المدينة إلى تزويد هذا الطريق بـ170 عمود إنارة جديد جهد متوسط، إضافة إلى رفع كفاءة 72 عمود إنارة جهد متوسط، إضافة إلى تطوير شبكة توصيل التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الواعدة على أرض المحافظة.

وأوضح أنه تزويد بتجمعي «الصهو» و«الرويكنة» التابعين لمدينة أبوزنيمة بوحدة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وطلمبة غاطسة لتشغيل بئري للمياه، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية للمحافظة، كون هذين البئرين يخدمان أكثر من 150 أسرة بدوية، يبتعدوا عن المدينة بمسافة تتراوح بين 80 الي 100 كيلو متر داخل الجبال.

وأشار رئيس المدينة إلى تطوير طرق الداخلية بالمدينة، حيث تم تأهيل ورصف وإنارة طرق داخلية بطول 4 كيلومترات، بتكلفة تتعدى 4 ملايين جنيه، وذلك بالتزامن مع تطوير شبكة الصرف الصحي والمياه بالمدينة.

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