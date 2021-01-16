27 يناير.. وصول وفد أمني روسي لتفقد الإجراءات بمطار الغردقة

يستقبل مطار الغردقة الدولي وفد أمني روسي رفيع المستوى، وذلك يوم 27 يناير الجاري، لتفقد الحالة الامنية واجراءات السلامة بالمطار، ضمن خطوات عودة السياحة الروسية بعد توقف دام خمس سنوات، وتحديدًا منذ عام 2015.وأكد مصدر أمني لـ"الدستور"، أن الوفد الروسي كان وصل إلى مدينة الغردقة بداية الشهر الجاري وتحديدًا يوم 12 يناير في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، مؤكدًا أنهم حدودا يوم 27 للعودة لمتابعة أعمال التفتيش مرةً أخرى لرفع تقرير للحكومة الروسية عن جودة وكفاءة إجراءات السلامة بمطار الغردقة.من جانبه أكد الخبير السياحي عصام علي، أن استقبال مدينة الغردقة للوفد الامني مطلع شهر يناير الجاري، بالاضافة الى الوفد الذي سيصل خلال أيام يؤكد أن هناك انفراجة كبيرة في عودة الرحلات السياحية الروسية لمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الوفد سيقوم برفع تقاريره إلى الحكومة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن عام 2021 سيشهد انفراجة بالقطاع السياحي.وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن سوق السياحة الروسية يأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد السياح الوافدين على مصر خاصة منذ عام 2009، وذلك عندما بدأت بالزيادة الملحوظة الوافدة على مصر، لافتًا أن المكاسب المترتبة على عودة السياح الروس للغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم حال عودتهم سوف تتخطى 4 مليارات دولار في الموسم السياحي الواحد، وذلك نتيجة القوة الشرائية المعروف بها السائح الروسي.وأوضح علي، إنه بالرغم من توقف رحلات الشارتر بين مصر وروسيا الا أن هناك 150 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال 2019.