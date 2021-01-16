«شمال سيناء» تحذر من وسطاء صرف التعويضات بالمنطقة العازلة

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، في بيان، استئناف صرف التعويضات الخاصة بالمنازل في المنطقة العازلة برفح، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وقال العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إنه سيتم صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي برفح لمستحقي المبالغ المالية التي تتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه.وطالب رئيس مدينة رفح المواطنين بعدم الانصياع لمروجي الشائعات وناشري التصريحات الهدامة، محذرًا من التعامل مع أي شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل المباشر مع مجلس المدينة.